لبنان

تغريدتان ناريتان للنائب أسود... ماذا قال؟

Lebanon 24
03-01-2022 | 10:17
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غرّد عضو كتلة "لبنان القوي" النائب زياد أسود عبر حسابه الخاص على "تويتر" قائلا:
 
"أمير الحرب توصيف تشريعي لعصابة و قطاع طرق و شبيحة و حرامية و سفاحين و قتلة ومرتزقة و منطبقة تماما على ارانب نهبت الوزارة و تزوير التاريخ و الإساءة للحضارة و هي تتجلى في مؤتمر واحد ركيك و ضائع ،لا بأس بالانفعال فكل ما يحصل هو ردت اجر بمحبة و حرارة لسموك أمير الناولني حتى ناولك.."
 
وأضاف في تغريدة أخرى "امراء الدفاع عن وحدة لبنان تكون بوجه جميع الاحتلالات و ليس بوجه عدو واحد.
سوى انك مجرد رجل عصابة مسلح اسوة بغيرك من الميليشيات المنظمة و المنضوية في جسم الدولة،
ثم ما كان اجر الأمراء.اموال الناس و الدولة و مشاعات الجنوب و ابتزاز المغتربين معاملات الماليةو كم حقيبة من هنا و هناك"
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