تغريدتان ناريتان للنائب أسود... ماذا قال؟

غرّد عضو كتلة "لبنان القوي" النائب زياد أسود عبر حسابه الخاص على "تويتر" قائلا:

"أمير الحرب توصيف تشريعي لعصابة و قطاع طرق و شبيحة و حرامية و سفاحين و قتلة ومرتزقة و منطبقة تماما على ارانب نهبت الوزارة و تزوير التاريخ و الإساءة للحضارة و هي تتجلى في مؤتمر واحد ركيك و ضائع ،لا بأس بالانفعال فكل ما يحصل هو ردت اجر بمحبة و حرارة لسموك أمير الناولني حتى ناولك.."

وأضاف في تغريدة أخرى "امراء الدفاع عن وحدة لبنان تكون بوجه جميع الاحتلالات و ليس بوجه عدو واحد.

سوى انك مجرد رجل عصابة مسلح اسوة بغيرك من الميليشيات المنظمة و المنضوية في جسم الدولة،

ثم ما كان اجر الأمراء.اموال الناس و الدولة و مشاعات الجنوب و ابتزاز المغتربين معاملات الماليةو كم حقيبة من هنا و هناك"