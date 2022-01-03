لبنان

الحاج حسن عرض مع البعريني شؤونا زراعية عكارية

Lebanon 24
03-01-2022 | 10:40
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استقبل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن النائب وليد البعريني، وتم البحث في شؤون زراعية عكارية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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04/01/2022 03:29:05 Lebanon 24 Lebanon 24

عباس الحاج حسن

وليد البعريني

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