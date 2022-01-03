لبنان

مشهدٌ يتكرّر في سوق الدولار.. هذا ما يخاف منه الصّرافون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-01-2022 | 11:06
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بعد حملةٍ من التوقيفات التي طالت عدداً منهم مؤخراً، عادَ صرّافو السوق الموازية للانتشار مُجدداً في مدينة صيدا وتحديداً في شارع المصارف. 

وحالياً، فإن الصرافين هؤلاء يواصلون أعمالهم حتى ساعة مُتأخرة من الليل وقد لوحظ انتشارهم في نقاطٍ معينة.

يقول أحد هؤلاء الصرافين لـ"لبنان24" إنّ "حملة التوقيفات التي حصلت لم تشمل الجميع"، وأضاف: "نحنا ما خصنا وما إلنا علاقة.. في ناس مش محمية وأخدوها، الكل هون عم بخاف من الدولار المزوّر.. اللي معو دولارات مزوّرة بينكمش دغري وبروح فيها خصوصي انو في ناس ممكن توقعنا عبر هالشي.. عم نشتغل لنطلع الـ10 آلاف من كل عملية بيع وشراء.. والدولة بتعرفنا وما حدا وقفنا.. يعني ما علينا شي وما خصنا بالأزمة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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