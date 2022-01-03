مشهدٌ يتكرّر في سوق الدولار.. هذا ما يخاف منه الصّرافون

بعد حملةٍ من التوقيفات التي طالت عدداً منهم مؤخراً، عادَ صرّافو السوق الموازية للانتشار مُجدداً في مدينة صيدا وتحديداً في شارع المصارف.



وحالياً، فإن الصرافين هؤلاء يواصلون أعمالهم حتى ساعة مُتأخرة من الليل وقد لوحظ انتشارهم في نقاطٍ معينة. وحالياً، فإن الصرافين هؤلاء يواصلون أعمالهم حتى ساعة مُتأخرة من الليل وقد لوحظ انتشارهم في نقاطٍ معينة.