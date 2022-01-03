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لبنان
السرقات تصل الى محطات المياه (صورة)
Lebanon 24
03-01-2022
|
11:56
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على سرقة 6 مضخات مياه من محطة "نبع الصفا" في منطقة وادي خالد في عكار .
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها سرقة محتويات المحطة .
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