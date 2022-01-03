السرقات تصل الى محطات المياه (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على سرقة 6 مضخات مياه من محطة "نبع الصفا" في منطقة وادي خالد في عكار .

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها سرقة محتويات المحطة .