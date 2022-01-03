لبنان

أول تعليق.. هكذا ردّ "الوطني الحر" على كلام نصرالله

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-01-2022 | 12:05
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علّقت مصادر سياسية في التيار "الوطني الحر" على الكلام المختصر للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، اليوم، بشأن التحالف الذي يجمع بينهما، وقالت لـ"لبنان24": "نصرالله لا يخيب آمالنا بتطوير تفاهم مار مخايل وكلامه تأكيد على التمسك بالتحالف، وهذا حرصٌ على وحدة لبنان مهما كانت الخلافات".

ورداً على سؤال عن إمكانية وجود "تسوية" بين "حزب الله" و "الوطني الحر"، قالت المصادر: "النقاش مستمر مع الحزب وكل جهة لديها وجهة نظرها والأهم هو حفظ تحالف مار مخايل لأننا من خلاله نمنع الفتنة التي لا يريدها حزب الله أيضاً". 
 
وكان نصرالله خالف كل التوقعات، إذ ابتعد خلال كلمته، اليوم، بمناسبة اغتيال قاسم سليماني، عن الملفات الداخليّة اللبنانية ولم يغص فيها أبداً، لكنه اكتفى بالإشارة إلى أهمية الحوار والتمسك بالتحالف مع "الوطني الحر". 

وفي بداية حديثه، قال نصرالله إن "طبيعة المناسبة والوقت المتاح لا يسمحان له بالتطرق إلى الوضع المحلي الداخلي الآن"، وأضاف: "مع ذلك، سوف نتحدث مطولاً عن الشأن الداخلي في الأيام المقبلة، ونؤكد على أهمية الحوار بين اللبنانيين ونحنُ حريصون جداً على الحلفاء والأصدقاء".

وأردف: "بشأن كلّ ما ذُكر عن العلاقة مع التيار الوطني الحر، يكفي أن نقول إننا حريصون على علاقاتنا ومتمسكون بالتفاهم مع التيار وعلى استعداد لتطويره، ومنفتحون على النقاش بالتفاهم".

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