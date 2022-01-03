لبنان

التيار الوطني الحرّ يغرد ردا على خليل... هذا ما قاله

Lebanon 24
03-01-2022 | 12:21
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غرد التيار الوطني الحر عبر حسابه الرسمي بالآتي ردا  على ما اورده وزير المالية السابق علي حسن خليل: "نطالب بمحاكمة علنية بملف معمل الكهرباء بديرعمار وبأي طريقة شفافة وعادلة، فإذا تبيّن ان وزارة الطاقة اخطأت فساداً او هدراً فالتيار يطلب من رئيسه الاستقالة من العمل السياسي اما اذا ثبت أن وزارة المالية هي التي أهدرت فعلى حركة أمل ان تفعل المثل وتطلب من رئيسها الاستقالة من رئاسة المجلس النيابي".
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