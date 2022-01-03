لبنان

العدو يطلق قنابل مضيئة... هذا ما حصل

Lebanon 24
03-01-2022 | 12:25
A-
A+
Doc-P-903483-637768355523662077.jpg
Doc-P-903483-637768355523662077.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اطلق العدو الاسرائيلي منذ قليل عددا من القنابل المضيئة فوق الحدود اللبنانية وفلسطين المحتلة مقابل بلدة بليدة، وسمع صفارات الانذار في المحلة المذكورة.
مواضيع ذات صلة
مزاعمٌ عن "مشروع سري" لـ"حماس" في لبنان.. هذا ما كشفه تقرير اسرائيلي
lebanon 24
04/01/2022 03:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بري: اذا كان هناك من اضطراب فهو من مسؤولية "اسرائيل" وكل يوم هناك خرق اسرائيلي للأجواء اللبنانية وأحيانا يستخدمون أجواءنا للاعتداء على الشقيقة سوريا
lebanon 24
04/01/2022 03:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: الرئيس بري حدّثني عن الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للمجال الجوي اللبناني وضرورة إلتزام القرارات الدولية
lebanon 24
04/01/2022 03:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: في ما يتعلق بالوضع مع اسرائيل فقد أعدتُ التأكيد لسعادته على التزام لبنان تنفيذ القرار ١٧٠١ بكل مندرجاته والحفاظ على الاستقرار القائم على الحدود الجنوبية والتعاون الدائم بين الجيش وقوات "اليونيفيل"، لافتاً إياه الى استمرار الانتها
lebanon 24
04/01/2022 03:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24

اسرائيل

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:14 | 2022-01-03
18:06 | 2022-01-03
17:52 | 2022-01-03
17:38 | 2022-01-03
17:31 | 2022-01-03
17:17 | 2022-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website