20 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟ (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2994 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 735727

كما وسجل لبنان 20 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 9174