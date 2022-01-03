لبنان

20 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟ (صورة)

Lebanon 24
03-01-2022 | 12:36
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2994 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 735727
كما وسجل لبنان 20 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 9174
 
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