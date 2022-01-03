لبنان

نقابة الصحافة نعت ابريزا بدري معوشي

Lebanon 24
03-01-2022 | 12:50
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 نعت نقابة الصحافة في بيان، الصحافية والأديبة ابريزا بدري معوشي عن عمر حفل بالعطاء الصحافي والأدبي المثمر"، وقالت: "إن الصحافية الراحلة رافقت الحركة الأدبية في لبنان منذ أن تفتحت عيناها على الحرف، وكتبت مقالات في شتى نواحي المعرفة، ما عرفت في أيامها إلا المثابرة والاقدام على كل ما حفلت به الساحة الاعلامية عندنا وفي الدول العربية".
 
أضافت: "أغنت هذه الأديبة المكتبة اللبنانية والعربية بمؤلفات عدة بالأدب والدين والمجتمع، وأصدرت مطبوعة صحافية وكتبت في صحف يومية عدة. إن عطاءها الأدبي قام على الأسلوب السهل ضمن ديباجة بحتورية، ما أخلد قلمها إلى الراحة وهي في عمرها الندي بالطيب. هذه الاديبة نشتاق اليها كلما ضجت أقلام الأدباء بعطاء سهل المنال. ابريزا معوشي امتازت بطيبة معشرها وسرعة خاطرها، إنسانة جبلت بزيت العبقرية، ما تقاعست يوما عن تلبية الاجتماعات الادبية والصحافية، وما رفضت حوارا بين الادباء يقوم على المبنى والمعنى في ما يخص نتاجهم القصصي والروائي والنقدي والشعري".
 
وختمت: "إن الوزنات الصحافية والأدبية التي اعتصرتها هي من التراث الأدبي والإعلامي الرفيع الذي عرف به لبنان على مر السنين. ارقدي في جوار الإعلاميين والأدباء الصالحين. وسلام عليك في عليائك".
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