ماذا قال بخاري بعد خطاب نصرالله؟

ما ان أنهى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خطابه، حتى غرّد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري على "تويتر" كاتباً: "افتِراءَاتُ ⁧‫أَبِي رِغَال العَصْرِ وَأكاذيبُهُ لا يَستُرهَا اللَّيلُ وَإن طالَ وَلا مَغِيبُ الشَّمسِ وَلَو حُرِمَتِ الشُّرُوقَ والزَّوال..!".