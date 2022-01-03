هل سيعود الحريري قريباً إلى بيروت؟

قالت مصادر مقرّبة من الرئيس سعد الحريري لـ"لبنان24"، اليوم الإثنين، إنّ "الكلام عن عودة الأخير إلى بيروت يوم الأربعاء المقبل ليس دقيقاً بدرجة كبيرة، كما أنّه ما من أحدٍ يمكن حسم تاريخ عودة الحريري سوى هو نفسه".



وأوضحت المصادر أنّ عودة الحريري إلى بيروت قريباً محسومة وقد تحصل بأي وقت، وهو سيكثف لقاءاته واتصالاته مع نوابه وقيادات تيار المستقبل تحضيراً للمرحلة المُقبلة.