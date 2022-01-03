لبنان

في عين الحلوة... سماع دوي قنبلة يدوية

Lebanon 24
03-01-2022 | 13:00
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع دوي انفجار قنبلة يدوية بالقرب من "الملعب الاحمر" في مخيم عين الحلوة.
وفي المعلومات، وقع اشكال فردي بين مجموعة أشخاص قام احدهم خلاله برمي قنبلة يدوية.
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عين الحلوة

قنبلة يديوية

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