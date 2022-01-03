في عين الحلوة... سماع دوي قنبلة يدوية

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع دوي انفجار قنبلة يدوية بالقرب من "الملعب الاحمر" في مخيم عين الحلوة.

وفي المعلومات، وقع اشكال فردي بين مجموعة أشخاص قام احدهم خلاله برمي قنبلة يدوية.