لبنان

الرّدود بين "الوطني الحر" وخليل مستمرة.. هذا آخرها

Lebanon 24
03-01-2022 | 13:33
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رد "التيار الوطني الحر" عبر حسابه على تويتر على تغريدة النائب علي حسن خليل: 
"اذا كنتم فعلاً على قدر التحدّي، فليقبل الرئيس بري بطلب مماثل كان قد تقدّم به الوزير باسيل عام ٢٠١٢ في المجلس النيابي ولم يتجاوب معه آنذاك، وليدعُ سريعاً الى جلسة نيابية علنية يُعرَض فيها الملفّ ويُبرِز فيها كل طرف مستنداته. 
نحنا لدينا اثباتاتنا ونتحدّاهم ان يُظهروا مزاعمهم عن سرقة ٥٠ مليون دولار! فلنبدأ أقلّه من هنا، ونكمل … امّا رئيسهم فرئيس واحد يكفيه وليس بحاجة لإثنين". 
 
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