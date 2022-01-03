دهم مستودع في صحراء الشويفات وتوقيف صاحبه.. وهذا ما تم ضبطه (صور)

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:بتاريخ 3 / 1 / 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (ج.ش) بعدما دهمت مستودعاً عائداً له في منطقة صحراء الشويفات، حيث ضبطت داخله كمية من المخدرات تعود لكل من (م.ز) و(ع.ز) وهما من تجار المخدرات ومروجيها. هذه الكمية عبارة عن: 1252 ظرفاً من مادة الهيرويين وباز الكوكايين، 298 طبة باز كوكايين، 5 علب بلاستيكية من المواد المذكورة، و28 ظرفاً من مادة حشيشة الكيف، إضافة إلى مبلغ مالي.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.