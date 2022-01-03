تسعيرةٌ جديدة للبنزين يوم غد.. إليكم ثمنه المُتوقع

قالت مصادر في وزارة الطاقة لـ"لبنان24"، اليوم الاثنين، إنّ "مصرف لبنان أبلغ المديرية العامة للنفط هذا المساء، اعتماد مبلغ 23500 ليرة لبنانية للدولار الواحد وذلك لتسعير نسبة الـ85% من سعر صفيحة البنزين على أساسه".



وأشارت المصادر عينها إلى أن نسبة الـ15% من سعر الصفيحة ستكون على أساس دولار السوق الموازية والذي سيتحدّد بـ28787.5 ليرة لبنانية.