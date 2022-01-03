لبنان

تسعيرةٌ جديدة للبنزين يوم غد.. إليكم ثمنه المُتوقع

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-01-2022 | 16:00
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قالت مصادر في وزارة الطاقة لـ"لبنان24"، اليوم الاثنين، إنّ "مصرف لبنان أبلغ المديرية العامة للنفط هذا المساء، اعتماد مبلغ 23500 ليرة لبنانية للدولار الواحد وذلك لتسعير نسبة الـ85% من سعر صفيحة البنزين على أساسه".  

وأشارت المصادر عينها إلى أن نسبة الـ15% من سعر الصفيحة ستكون على أساس دولار السوق الموازية والذي سيتحدّد بـ28787.5 ليرة لبنانية.

ووفقاً للمصادر، فإنه من المتوقع أن تشهد صفيحة البنزين ارتفاعاً يتراوح بين 8 و 12 ألف ليرة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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