تصريحٌ عن الأساتذة منسوب لوزير التربية.. هكذا ردّ الأخير

أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي بياناً، قال فيه: "يتناقل عدد من مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا منسوبا إلى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، مفاده أنه ينعت الأساتذة: "بين السهرات والضهرات"، ويدعوهم للعودة إلى التعليم ".

وأضاف البيان: "إن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، ينفي نفيا قاطعا أن يكون الوزير الحلبي أدلى بتصريح بهذا المعنى، أو أن يكون استخدم مثل هذه اللغة في أي تعبير".



ودعا المكتب أصحاب هذه الفبركات إلى "سحبها من التداول تحت طائلة الملاحقة الجزائية".