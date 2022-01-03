لبنان

الأزمة تُعيق محاولة تقدّم المفاوضات مع صندوق النقد

Lebanon 24
03-01-2022 | 17:02
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وفقاً لمعطيات خبراء ماليين فإن الأزمة السياسية ستعيق أي محاولة لدفع المفاوضات مع صندوق النقد إلى الأمام، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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