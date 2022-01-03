لبنان

حملات مفتوحة

Lebanon 24
03-01-2022 | 17:04
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تشنّ وزيرة سابقة حملات مفتوحة على مرجعية سياسية، لإعتبارات تتعلق بمحاولة إرضاء الجهة التي أتت بها إلى الوزارة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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