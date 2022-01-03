تشنّ وزيرة سابقة حملات مفتوحة على مرجعية سياسية، لإعتبارات تتعلق بمحاولة إرضاء الجهة التي أتت بها إلى الوزارة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

(اللواء)