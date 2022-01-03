لبنان

"الملق ممكن يفلت"

Lebanon 24
03-01-2022 | 17:17
A-
A+
Doc-P-903531-637768524766069552.jpg
Doc-P-903531-637768524766069552.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتصرف صرافون، وكأن "المِلقّ" ممكن يفلت، على غير مستوى، لذا هم يتحضرون لإرتفاع خيالي جديد، في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
(اللواء)
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
عبد الرحمن البزري لـ "صوت لبنان": لا اميل الى اقفال البلد لانه حل موقت وله تداعيات اقتصادية وتربوية
lebanon 24
04/01/2022 03:32:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بقعوني: أجرة الفساد في لبنان كانت موته اقتصاديا واجتماعيا
lebanon 24
04/01/2022 03:32:01 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: لا بد من مواجهة الأسباب التي أدت الى معاناة اللبنانيين من أزمات متعددة اقتصادية واجتماعية وصحية وتربوية ومحاسبة المسؤولين
lebanon 24
04/01/2022 03:32:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الـ 2021 الأسوأ اقتصادياً على اللبنانيين... ماذا ينتظرنا في العام 2022؟
lebanon 24
04/01/2022 03:32:01 Lebanon 24 Lebanon 24

اقتصاد

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:14 | 2022-01-03
18:06 | 2022-01-03
17:52 | 2022-01-03
17:38 | 2022-01-03
17:31 | 2022-01-03
17:04 | 2022-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website