"الملق ممكن يفلت"

يتصرف صرافون، وكأن "المِلقّ" ممكن يفلت، على غير مستوى، لذا هم يتحضرون لإرتفاع خيالي جديد، في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

(اللواء)