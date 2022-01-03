لبنان

الفريق الرئاسي يتحضّر لإطلاق ورشة الحوار

Lebanon 24
03-01-2022 | 17:52
A-
A+
Doc-P-903535-637768548071538918.jpg
Doc-P-903535-637768548071538918.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مصادر عبر "الأنباء" الكويتية بأن فريق الرئيس ميشال عون يتحضر لإطلاق ورشة حوار نهاية الولاية بقصد تحميل كل الأطراف مسؤولية إدارة البلاد وايصالها إلى هذا القعر، ويتساءل المتابعون عما حققت جلسات الحوار السابقة وهل لدى هذا الفريق الجرأة على الإشارة إلى الجهة التي لم تلتزم بمقررات مؤتمرات الحوار وتحديدا تلك التي منها "إعلان بعبدا" الشهير؟
(الأنباء الكويتية)
المصدر: الانباء الكويتية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:14 | 2022-01-03
18:06 | 2022-01-03
17:38 | 2022-01-03
17:31 | 2022-01-03
17:17 | 2022-01-03
17:04 | 2022-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website