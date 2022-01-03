الفريق الرئاسي يتحضّر لإطلاق ورشة الحوار

أفادت مصادر عبر "الأنباء" الكويتية بأن فريق الرئيس ميشال عون يتحضر لإطلاق ورشة حوار نهاية الولاية بقصد تحميل كل الأطراف مسؤولية إدارة البلاد وايصالها إلى هذا القعر، ويتساءل المتابعون عما حققت جلسات الحوار السابقة وهل لدى هذا الفريق الجرأة على الإشارة إلى الجهة التي لم تلتزم بمقررات مؤتمرات الحوار وتحديدا تلك التي منها "إعلان بعبدا" الشهير؟

(الأنباء الكويتية)