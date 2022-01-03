لبنان

زوّار عون: عدم انعقاد الحكومة يهدّد أمن جميع المواطنين

Lebanon 24
03-01-2022 | 18:06
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نقل زوار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عنه إصراره على انصاف مفهوم الوحدة الوطنية في تعامله مع أزمة اجتماعات الحكومة التي طالت أكثر مما يجب، والتي باتت تهدد سلامة الحياة المعيشية، وما يمكن ان تجره من مخاطر على امن جميع المواطنين التواقين الى الخروج من هذه الدوامة المقلقة.
وحذّر عون من ترك الأوضاع المستفحلة تتفاعل على مستقبل البلاد، فضلا عن اطلاق الطروحات التي تثير جدلا لا يفضي الى أي تطوير في نظامنا الحالي الذي اعتمد التوازنات الكفيلة بإعطاء الضمانات لكل المكونات التي تشكل التعبير الحقيقي عن الدستور الذي ارتضيناه جميعاً.
وأشار الزوّار عبر "الأنباء" الكويتية الى ان "رئيس الجمهورية مستمرّ في المشاورات التي يقوم بها لانضاج حل سريع يؤدي الى انعقاد طاولة الحوار وعودة مجلس الوزراء الى الاجتماع، للتفاهم على كل النقاط العالقة قبل ان يدهمنا الوقت، فتعود عجلة العمل الى المؤسسات وتنتظم الحياة السياسية، ويسترجع القضاء استقلاليته، والبلاد امنها، والاقتصاد حيويته".
(الأنباء الكويتية)
المصدر: الانباء الكويتية
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