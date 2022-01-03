"المستقبل" لـ "السياسة": عودة الحريري بيده

فيما رجحت معلومات، عودة رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري هذا الأسبوع إلى بيروت، أكدت مصادر بارزة في "المستقبل" لـ "السياسة" الكويتية أن "توقيت العودة بيد الحريري وحده، وما عدا ذلك مجرد تكهّنات"، لكنها لفتت إلى أن "هذه العودة لن تتأخر، وإن لم يتحدد موعدها بعد".

(السياسة الكويتية)