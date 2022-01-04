ما هي الطرقات الجبلية المقطوعة صباح اليوم؟

أفادت "غرفة التحكم المروري" عن الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، وهي:



-عيون السيمان - حدث بعلبك.

-المنيطرة - حدث بعلبك .

-العاقورة - حدث بعلبك.

-جرد مربين - الهرمل .

-الهرمل - سير الضنية. -عيناتا الارز.-عيون السيمان - حدث بعلبك.-المنيطرة - حدث بعلبك .-العاقورة - حدث بعلبك.-جرد مربين - الهرمل .-الهرمل - سير الضنية.

بالمقابل، اشارت الى أن طريق ترشيش - زحلة وطريق ضهر البيدر سالكة أمام جميع المركبات.