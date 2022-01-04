لبنان

رسالة من وزير الصحة بشأن "فتح المدارس" وأوميكرون.. هذا ما حذّر منه

Lebanon 24
04-01-2022 | 00:24
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نشر وزير الصحة العامّة فراس الأبيض، صباح اليوم، سلسلة من التغريدات عبر حسابه على "تويتر"، تطرّقت إلى واقع تفشي متحوّر "أوميكرون" في لبنان، مشيراً إلى أنّ فتح المدارس بعد الأعياد، "سيؤدي حتماً إلى تسهيل انتشار الفيروس".
وقال الأبيض: "في اجتماع اليوم في وزارة التربية والتعليم العالي، ليس السؤال المهم ما إذا كان ينبغي أن تظل المدارس مغلقة بسبب تسونامي أوميكرون. السؤال هو كيف تستأنف الدروس بأمان، للطلاب والمعلمين والإداريين والأسر والمجتمع بشكل عام".
وأضاف: "يجبُ على المدارس التأكد من اتباع الجميع تدابير السلامة، وأهمها ارتداء الكمامة. لم يكن سلوك الاهل والمجتمع في الأيام القليلة الماضية مثالاً جيدًا. في الشتاء، سيكون من الصعب استخدام التهوئة الطبيعية للحفاظ على الهواء نظيفًا ومنع انتشار الفيروس".
وكشف الأبيض أنّ "معدل اللقاح في المدارس ما زال منخفضاً"، لكنه أوضح أن "الجهود جارية لمعالجة هذا الموضوع"، وأردف: "أثبتت اللقاحات أنها أداة فعالة ضد العدوى الشديدة. ومع ذلك، لا يزال العديد من الاهل مترددين وغير مستعدين للسماح لأولادهم باخذ اللقاح، وهذا مؤسف".
وتابع: "يُمكن أن يساعد توافر التشخيص السريع باستخدام فحص Ag Rapid. النتائج السلبية الخاطئة وحاملو العدوى اللذين لا تظهر عليهم الاعراض يعيقون جهود الاحتواء. سيؤدي فتح المدارس حتماً إلى تسهيل انتشار الفيروس. هل بقدرة النظام الصحي المرهق التعامل مع ذلك؟".
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وأشار الأبيض إلى أن "هذا سيعتمد على عدد المرضى الذين هم بحاجة لدخول المستشفى و توفر قدرة استيعابية لاستقبالهم"، وقال: "يُسبب أوميكرون عدوى أقل شدة، وتعمل وزارة الصحة بجد لزيادة عدد اسرة الكورونا. لكن هناك حدود لما يمكن القيام به، ويرجع ذلك أساسًا إلى نقص عدد الأطباء والممرضات".
وختم: "باختصار، ما هو الأكثر كلفة ، الإبقاء على المدارس مغلقة أم مفتوحة؟ نفسيًا وتربويًا، لا مصلحة للطلاب في ان يبقوا في منازلهم. المجتمع يحتاج إلى المضي قدما. بالنسبة للبالغين الغير ملقحين، من المتوقع أن تكون هذه رحلة صعبة. هذا أيضًا درس يجب أن نتعلمه جميعًا".


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