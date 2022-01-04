الملفان الصحي والامني محور اجتماعات ميقاتي والاقفال العام غير مطروح راهناً

يستأنف رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي نشاطه اليوم في السراي الحكومي، مع انتهاء عطلة الاعياد، لتعود الحركة السياسية فعليا الى البلاد .

وسيشكل الهم الصحي الملف الابرز في البحث حيث سيطلع رئيس الحكومة من وزير الصحة فراس الابيض في اجتماع صباحا على التطورات الاخيرة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا ومتحوراته على ان يصار الى عقد اجتماع للجنة الوزارية الخاصة بهذا الملف في اليومين المقبلين لتحديد الخطوات المقبلة، مع تأكيد مصادر حكومية لـ"لبنان ٢٤" مجددا ليل امس ان خيار الاقفال العام غير مطروح حاليا، وان الاساس هو التشدد في تطبيق القرارات والاجراءات الوقائية المتخذة".

كذلك سيكون الهم الامني حاضرا في لقاءات السراي الحكومي، حيث سيجتمع رئيس الحكومة مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، ثم يرأس عصرا اجتماعا للجنة المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي.