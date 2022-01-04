ماذا سيحصل في شارع الحمرا يوم السبت؟

دعت مجموعة "صرخة المرأة اللبنانية" المؤلفة من سيدات وشابات لبنانيات الى اعتصام يوم السبت المقبل، عند الساعة 11 صباحاً، أمام المصرف المركزي في الحمرا، وذلك للإطلاق صرخة للحد من انهيار العملة الوطنية. كما طالبت بإرتداء اللباس الأسود، ورفع العلم اللبناني فقط.