لبنان

"القوات" تنظم اولوياتها وتبديل المرشحين لن يمر بسلاسة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-01-2022 | 01:30
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قالت مصادر مطلعة إن التغييرات التي تقوم بها القوات اللبنانية في الشمال  تهدف بشكل اساسي الى تنظيم واقع القوات وتحديد الاولويات في الانتخابات النيابية المقبلة.

واعتبرت المصادر ان أولى اولويات القوات هي عدم حصول اي خرق في قضاء بشري من خلال توزيع الاصوات بشكل جيد في القضاء".

في المقابل ترى مصادر معارضة من داخل ل"القوات" ان  بعض ترشيحات القوات تؤكد ان عينها  الفعلية هي على الكورة، لا البترون، في حال لم تحصل على اربعة حواصل".

وأشارت المصادر "الى  أن عملية تبديل المرشحين لن يكون  مرورها سلساً ، وخاصةً في دوائر جبل لبنان وبيروت حيث للعائلات حيزٌ إنتخابي كبير ، ومزاج إنتخابي معين يتغير مع تغيير  المرشح" .

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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