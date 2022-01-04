شخصية صيداوية.. العينُ عليها

اتّجهت الأنظارُ مؤخراً إلى شخصية صيداويّة بارزة وذلك بعد حراك سياسي لافت باتجاهها من أقطابٍ مناوئة للجهات السياسية الأساسيّة في المدينة.

وفقاً لمصادر صيداوية، فإنّ هذا الحراك كان كافياً لطرح تساؤلات عديدة حول إمكانية خوض هذه الشخصية الانتخابات النيابية المقبلة في تحالفٍ مع تلك الجهة السياسيّة التي لا يتوافر لها أي وجود حزبي ناشط وفعلي في صيدا.

يُشار إلى أنّ تلك الشخصية نشطت بشكل أكبر في صيدا خلال الفترة الأخيرة، واستطاعت استقطاب الكثير من أبناء المدينة باتجاهها عبر خدمات كثيرة، علماً أن هذه الشخصية لها وجودٌ قديم ومتجذر في المدينة ولديها باعٌ طويل في العمل الاجتماعي والصحي والسياسي.