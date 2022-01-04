سرقات بـ"الجملة" في الشمال!

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إقدام مجهولين على سرقة لمبات الحمامات من داخل أحد المساجد في وسط منطقة القبة، وفروا الى جهة مجهولة.

وفي القلمون، فقد تم سرقة مولّد مياه وقطع من احدى السيارات.