لبنان

سرقات بـ"الجملة" في الشمال!

Lebanon 24
04-01-2022 | 01:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إقدام مجهولين على سرقة لمبات الحمامات من داخل أحد المساجد في وسط منطقة القبة، وفروا الى جهة مجهولة.
وفي القلمون، فقد تم سرقة مولّد مياه وقطع من احدى السيارات.
 
 
 
 
المصدر: لبنان 24
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القبة

القلمون

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