لبنان

آخر المعطيات عن إضراب "الضمان".. هل سيستمر؟

Lebanon 24
04-01-2022 | 01:55
A-
A+
Doc-P-903608-637768834051149329.jpg
Doc-P-903608-637768834051149329.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن حوماني لـ"صوت لبنان 100.5" إنه "تم تعليق الإضراب لمدّة 15 يوماً"، وأضاف: "رغم ذلك، فإننا أبقينا على إضرابنا يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الضمان دخل مرحلة الخطر المحدق.. هذا ما كشفه نائب لبناني!
lebanon 24
04/01/2022 11:26:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بيرم تسلم مذكرتين مطلبيتين من نقابة مستخدمي الضمان ومن لجنة العمال المياومين في كهرباء لبنان
lebanon 24
04/01/2022 11:26:36 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: تماسك الجيش هو الضمانة الوحيدة لوحدة لبنان وندعم هذه المؤسسة بشكل كامل
lebanon 24
04/01/2022 11:26:36 Lebanon 24 Lebanon 24
عون : حريصون على علاقات لبنان العربية ولاسيما مع السعودية
lebanon 24
04/01/2022 11:26:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الضمان

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:11 | 2022-01-04
04:00 | 2022-01-04
04:00 | 2022-01-04
03:41 | 2022-01-04
03:26 | 2022-01-04
03:16 | 2022-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website