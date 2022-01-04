آخر المعطيات عن إضراب "الضمان".. هل سيستمر؟

قال رئيس نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن حوماني لـ"صوت لبنان 100.5" إنه "تم تعليق الإضراب لمدّة 15 يوماً"، وأضاف: "رغم ذلك، فإننا أبقينا على إضرابنا يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع".