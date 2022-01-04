وزير السياحة شكر فاعليات عزته بوالده

شكر وزير السياحة المهندس وليد نصار وعائلته، في بيان، "كل من عزاه بوالده روفايل نعوم نصار، الذي توفي يوم الثلاثاء في 28 كانون الأول الفائت".

وخص بالشكر كلا من: "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، والمطارنة والكهنة والآباء ورجال الدين، الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، السفراء والديبلوماسيين، المدراء العامين والمحافظين والقائمقامين، رؤساء المجالس والإدارات والهيئات العامة، القادة الأمنيين، الإعلاميين والمستشارين، رؤساء إتحادات البلديات ورؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية والاختيارية، الفاعليات الحزبية والقضائية والاقتصادية والمصرفية والتربوية والاجتماعية وهيئات المجتمع المدني، الجمعيات الأهلية والإنسانية والخيرية، نقابات المهن الحرة والنقابات السياحية والقطاع السياحي والموظفين وجميع العاملين في وزارة السياحة، بالإضافة إلى أهلنا في قضاء جبيل عموما وفي مدينة جبيل خصوصا، وجميع من شاركنا من لبنان والخارج من خلال الحضور أو الاتصال أو إرسال برقية تعزية أو عبر وسائل التواصل الإجتماعي".

وختاما، توجه نصار والعائلة بالمعايدة والتهنئة إلى جميع اللبنانيين لمناسبة العام الجديد، متمنين لهم "المزيد من الاستقرار والصحة وراحة البال، بظروف معيشية واقتصادية أفضل على الجميع".