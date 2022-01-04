حالات إختناق وحريق داخل فندق في طبرجا... ماذا حصل؟ (صور)

أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب داخل غرفة تقع في الطبقة الثالثة من فندق سياحي في طبرجا-كسروان.

توازياً تم اخلاء ثمانية اشخاص من الفندق وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة الى مواطنين من بينهما طفل اصيبا بضيق في التنفس جراء تنشقهما الدخان الكثيف الناتج عن الحريق.