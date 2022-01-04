جريح بحادث صدم بين سيارة ودراجة نارية في صيدا

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث صدم دراجة نارية من قبل سيارة نوع كيا في شارع تقي الدين الصلح قرب محطة كنعان في صيدا، ما أدى الى إصابة سائق الدراجة م. أ مواليد عام 1994، إصابات بليغة.

وعلى الفور، حضر عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد، وعملوا على إسعافه، ونقله إلى مستشفى الهمشري لتلقي العلاج.