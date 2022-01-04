لبنان

جريح بحادث صدم بين سيارة ودراجة نارية في صيدا

Lebanon 24
04-01-2022 | 03:16
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث صدم دراجة نارية من قبل سيارة نوع كيا في شارع تقي الدين الصلح قرب محطة كنعان في صيدا، ما أدى الى إصابة سائق الدراجة م. أ مواليد عام 1994، إصابات بليغة.
وعلى الفور، حضر عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد، وعملوا على إسعافه، ونقله إلى مستشفى الهمشري لتلقي العلاج.
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