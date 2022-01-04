ميقاتي: نشد أيدينا بايدي الجيش وندعم الخطوات التي يقوم بها ونبذل كل الجهود لمساعدته





وفي خلال إستقباله قائد الجيش العماد جوزيف عون على رأس وفد من مجلس القيادة قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي قال رئيس الحكومة: اننا نشد ايدينا بايدي الجيش وندعم الخطوات التي يقوم بها ونبذل كل الجهود لمساعدته على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، وهذه ثابتة اساسية لحماية لبنان وشعبه وصون وطننا من المخاطر".



وقال"إن الجيش سيبقى حصن الدفاع الاول عن لبنان والمؤسسة الاولى التي تمثل الانصهار الحقيقي بين جميع اللبنانيين، وإن الجيش حامي الوطن ليس شعارا نردده في المناسبات الوطنية، بل هو فعل ايمان يترجمه الجيش كل يوم بتضحيات جنوده وضباطه وشجاعتهم وحكمة قيادته".



واشاد بالتعاون الوطيد بين الجيش وسائر القوى الأمنية التي تتعاون من أجل امن لبنان وسلامة اللبنانيين جميعا".



وزير الصحة أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي " أن مثابرة الجيش على القيام بعمله في حفظ الامن والاستقرار والسلم في لبنان رغم الظروف المالية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها المؤسسة العسكرية اسوة بجميع اللبنانيين ، يثبت أن الولاء الوطني لدى ابناء الجيش هو الأساس ، وهذا ما يشكل ضمانة بأن الوطن سيبقى بخير مهما واجهته من صعوبات.وفي خلال إستقباله قائد الجيش العماد جوزيف عون على رأس وفد من مجلس القيادة قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي قال رئيس الحكومة: اننا نشد ايدينا بايدي الجيش وندعم الخطوات التي يقوم بها ونبذل كل الجهود لمساعدته على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، وهذه ثابتة اساسية لحماية لبنان وشعبه وصون وطننا من المخاطر".وقال"إن الجيش سيبقى حصن الدفاع الاول عن لبنان والمؤسسة الاولى التي تمثل الانصهار الحقيقي بين جميع اللبنانيين، وإن الجيش حامي الوطن ليس شعارا نردده في المناسبات الوطنية، بل هو فعل ايمان يترجمه الجيش كل يوم بتضحيات جنوده وضباطه وشجاعتهم وحكمة قيادته".واشاد بالتعاون الوطيد بين الجيش وسائر القوى الأمنية التي تتعاون من أجل امن لبنان وسلامة اللبنانيين جميعا".

وإجتمع رئيس مجلس الوزراء مع وزير الصحة العامة فراس الأبيض وجرى البحث في التطورات الأخيرة لانتشار فيروس كورونا.

اثر اللقاء اعلن الوزير الأبيض: قمنا بزيارة دولة الرئيس ميقاتي واستعرضنا واقع الوضع الوبائي في لبنان، فالأعداد اليومية للإصابة بفيروس كورونا تتزايد، وفي نفس الوقت، لدينا قلق على الوضع الاستشفائي، مع ان الوضع في المستشفيات لغاية الأن لا يزال تحت السيطرة، ولم يزد عدد المرضى فيها وفي العناية الفائقة بشكل كبير،ولكن المطلوب منا ان نكون على درجة من الجهوزية والاستعداد، في حال تزايد هذه الأرقام لا سمح الله.

اضاف: تباحثنا في عدة أجراءات تقوم بها الوزارة، ومنها افتتاح مركز طوارىء ميداني للكورونا من ضمن التجهيزات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة للبنان في منطقة البيال، وهو سيسمح باستقبال المرضى الذين هناك شك باصابتهم لإجراء تقييم لهم لمعرفة أوضاعهم ، وهذا الامر سيمكننا من مساعدة المرضى المصابين،وسيعلن عن هذا المركز خلال أيام، وسنقوم مع دولة الرئيس بزيارة ميدانية لافتتاحه.

أضاف: بحثنا ايضا في موضوع المستشفيات ورفع جهوزيتها، لقد زدنا عدد أسرة المستشفيات بنسبة ٣٠ بالمئة تقريبا لغاية الآن، ونعمل من اجل رفعها إلى اعداد اكبر في حال تطلب الوضع الوبائي ذلك، علما اننا نعلم جميعا انه للأسباب الاقتصادية والصحية والنفسية، طرح موضوع الأقفال العام ولكن لغاية الآن نبذل كل الجهود كي لا نصل الى هذا الامر.

واضاف: لقد تم التباحث بموضوع المدارس، وهناك اجتماع لي اليوم ظهرا مع وزير التربية للبحث في هذا الموضوع لاتخاذ القرار المناسب،طبعا يهمنا جدا استمرار العام الدراسي، خاصة اننا عطلنا عامين دراسيين في السابق، واي تعطيل اضافي قد يكون اثره وخيما على طلابنا، لكن يجب أن نتأكد ان افتتاح المدارس سيتم بالطريقة الصحيحة، من خلال عدة أمور من بينها نشر اللقاح بين التلاميذ والادارة والمعلمين.

وعن اعداد التلامذة الذين أخذوا اللقاح قال:" نعمل على المدارس، هناك اكثر من ١٦٠ مدرسة مسجلة من وزارة التربية مع وزارة الصحة، ونحن نرسل الآن فرقا ميدانية لهذه المدارس لاجراء التلقيح فيها، واتوقع ان ينشط هذا الموضوع اكثر في الايام المقبلة.

وزير العدل

وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير العدل هنري خوري.

لقاءات أخرى

وإستقبل الرئيس ميقاتي وفداً من اللقاء الديمقراطي ضم النواب اكرم شهيب هادي ابو الحسن ووائل ابو فاعور حيث جرى البحث في آخر المستجدات السياسية التي تمر بها البلاد، كما تم البحث في شؤون إنمائية ابرزها توفير الطاقة الكهربائية والصيانة لمحطات ضخ المياه التي تغذي قرى وبلدات منطقتي عاليه والمتن الأعلى وتم إستعراض الحلول لتأمين المياه للمواطنين بشكل مستدام.

كما إستقبل محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس بلدية بيروت جمال عيتاني في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة للبحث في شؤون العاصمة .

كذلك، إستقبل الرئيس ميقاتي قائد سرية حرس رئاسة الحكومة المقدم محمد عبدالله وضباط السريّة الذين هنأوه بالاعياد المجيدة.

ونوّه الرئيس ميقاتي بعمل السريّة وتفانيها في المهام الموكلة اليها بكل اخلاص وامانة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها مؤسسة قوى الامن الداخلي اسوة بغالبية القطاعات في لبنان.