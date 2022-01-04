عون : حريصون على علاقات لبنان العربية ولاسيما مع السعودية

أكد الرئيس ميشال عون الحرص على علاقات لبنان العربية والدولية لاسيما مع دول الخليج وفي مقدمتها السعودية.

وقال عون في تغريدة عبر "تويتر": حريصون على علاقات لبنان العربية والدولية لاسيما مع دول الخليج وفي مقدمتها السعودية وهذا الحرص يجب ان يكون متبادلاً لأنه من مصلحة لبنان ودول الخليج على حد سواء.