لبنان

العثور على إمراة مشنوقة داخل منزلها في هذه البلدة.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
04-01-2022 | 04:42
A-
A+
Doc-P-903648-637768933624974329.jpg
Doc-P-903648-637768933624974329.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على إمراة سورية مشنوقة داخل منزلها في بلدة طورا قضاء صور.
وحضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالموضوع.
مواضيع ذات صلة
في صور... اشكال بين الصرافين والقوى الامنية
lebanon 24
04/01/2022 14:45:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يوقف 39 شخصاً ويضبط أسلحة بحوزتهم... هذا ما قاموا به في عيد رأس السنة (صور)
lebanon 24
04/01/2022 14:45:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الممثلة السورية الأجرأ.. ديمة قندلفت بمجموعة صور احتفالاً بعيد ميلادها بالمكشوف والشفاف
lebanon 24
04/01/2022 14:45:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بعملية نوعية.. "الختيار" منسّق عمليات تهريب سيارات في لبنان وسوريا بقبضة الأمن (صور)
lebanon 24
04/01/2022 14:45:04 Lebanon 24 Lebanon 24

صور

القوى الامنية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:20 | 2022-01-04
06:00 | 2022-01-04
07:00 | 2022-01-04
05:00 | 2022-01-04
06:58 | 2022-01-04
06:55 | 2022-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website