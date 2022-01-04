لبنان

يفرض خوّات على أصحاب المحال التجارية والمارّة في الأوزاعي... هل وقعتم ضحية أعماله؟

Lebanon 24
04-01-2022 | 05:51
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صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:

تعرّض عدد من أصحاب المحال التجارية والمارّة في محلّة الأوزاعي، في الآونة الأخيرة، لعمليات فرض "خوّات" من قِبَل أحد الأشخاص.

بنتيجة المتابعة، تمكّنت فصيلة الأوزاعي في وحدة الدّرك الإقليمي من تحديد هويّة المشتبه به وتوقيفه، ويدعى:

ع. د. (مواليد عام 1990، لبناني)
بالتوسّع بالتحقيق معه، من قِبل عناصر مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشّرطة القضائية، اعترف بما نُسب إليه، وتبيّن أنّه من أصحاب السّوابق بجرمي سلب وفرض خوات.

لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في محلّة الاوزاعي ـ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على أحد الرقمين: 451162-01 أو 453143-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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