لبنان

حريق داخل "سينما" في طرابلس!

Lebanon 24
04-01-2022 | 05:55
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ في عدد من المقاعد داخل مبنى سينما مهجورة في التل/طرابلس.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
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حريق

سينما

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