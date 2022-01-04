لبنان

سكرية: استخفاف المواقع المسؤولة بصحة الناس أسس لحرمان المواطن من الحق في رعاية صحية لائقة

Lebanon 24
04-01-2022 | 06:04
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أعرب رئيس "الهيئة الوطنية الصحية" و"اللقاء الأكاديمي الصحي" الدكتور اسماعيل سكرية عن "ألمه الشديد لما آلت اليه صحة المواطن من حق ضائع وكرامة مهدورة  وكابوس طبي - استشفائي - دوائي في ظل أزمة اقتصادية ومالية وعيشية خانقة، حيث يؤرق المريض بذل الحاجة وضعف القدرة مما يفقده الشعور بقيمته كإنسان". 

واعتبر خلال لقاء حواري webex مع طلاب "اتحاد طلاب الصيدلة في لبنان" تحت عنوان: "الحق في الصحة في لبنان وكرامة المريض" أن "ملحمة ومسرحية فقدان الأدوية وتحليق أسعارها بمعدل عشرة أضعاف، أفقدت السوق أمنه الدوائي، وأوجدت ظاهرة جديدة مؤسفة تتنامى، تتمثل بتحايل المريض على برنامج استخدام الدواء المزمن أو استحضار ما يتسرب من الخارج من أدوية مجهولة التركيب، او انتظار قدره كما هو حال مرضى السرطان. 

واتهم "المواقع المعنية المسؤولة التنفيذية والتشريعية والنقابية بالاستخفاف بصحة الناس وعدم احترامها طوال العقود الماضية، وهو ما أسس لحرمان المواطن من الحق في رعاية صحية لائقة وفي الوقت الضروري، كما حفظ كرامته" مبديا قلقه الشديد من "غياب خطة صحية واضحة والاستمرار بملاحقة ما يتكرم به البنك الدولي وغيره من مساعدات أو قروض تتراكم أثقال أثمانها على كاهل الأجيال الحالية واللاحقة".
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