الدفاع المدني: 179 مهمة خلال 96 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:"تمكن عناصر الدفاع المدني ، خلال ال 96 ساعة الماضية، من تأمين السلامة العامة ليلة رأس السنة على الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية من خلال توزعهم على 60 نقطة تمركز. (عدد 60).كما تمكن العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:- إخماد حرائق (عدد63) :o أعشاب(عدد21):- م.جبل لبنان(عدد9): غبالة - بعبدات(*2) - جعيتا - عمشيت - أدونيس - عينطورة.وأشجار في : شحيم - حالات.- م.لبنان الشمالي(عدد3): المنية.وأشجار : شدرا - (ذوق حلبا - النفيسة).- م.لبنان الجنوبي(عدد6): القياعة - روم - برج الشمالي - باتر - البابلية.وأشجار في : تفاحتا.- م.النبطية(عدد2): الخيام - زفتا.- م.البقاع(عدد1): وإطارات مجدل عنجر .* منازل(عدد13) : العباسية - كبا(*2) - الشويفات - سير الضنية - الحازمية - الصرفند - برمانا - نحلة - قعقعية الجسر - شحيم - أرزون - أدونيس.* سيارات (عدد7) : جعيتا - الغازية - المنارة - برج حمود - طبرجا - بر الياس - بعلبك.* مؤسسات (عدد7) : داخل كاراج على الطريق البحري في الدورة - فرن في غوسطا - متجر في طرابلس - فرن في برج حمود - مطعم في الخندق الغميق - مستودع مواد بلاستيكية في الروضة - كوخ خشبي لبيع المرطبات في الغازية.* كهرباء (عدد11) : أسلاك في برج البراجنة - أسلاك في الأشرفية - غرفة كهرباء في المنصورية - محول في كفرحاتا - مولد في بسكنتا - مولد في تحويطة الغدير - مولد في برج البراجنة - مولد في دملصا (جبيل) - مولد في بنتاعل - أسلاك في مجدل عنجر - مولد في الخيام.* نفايات (عدد1) : مزرعة يشوع.* مختلف (عدد3) : مخيم للنازحين في المنية - مشغل حراقات في بسكنتا - غرفة عمال داخل موقف سيارات في جونية.- نقل وإسعاف (عدد47) :* حوادث (عدد36): سليم سلام(*2) - رأس النبع(*2) - الزيدانية - زحلة - الأشرفية - جونية - برج حمود(*3) - الملا - الحدت(*2) - جبيل - الشياح (*2)- ديك المحدي(*2) - حراجل(*2) - ذوق مكايل - الكرنتينا - برج أبي حيدر - طريق الجديدة(*4) - عنجر - السبتية -عائشة بكار - الدنا - أبلح - برج البراجنة (*2) - ريفون.* حوادث سير (عدد11) : طيردبا ونقل مصاب إلى مستشفى حيرام - حراجل ونقل مصاب إلى مستشفى السان جورج في عجلتون - معركة ونقل مصابين إلى مستشقى حيرام - طريق الجديدة ونقل مصاب إلى مستشفى الزهراء - سليم سلام ونقل مصاب إلى المستشفى العسكري - الصالومي ونقل مصاب إلى المستشفى العسكري - جونية ونقل مصابين إلى مستشفى السان لويس والثالث إلى مستشفى مار يو حنا - سليم سلام ونقل مصابة إلى مستشفى الزهراء - صور ونقل مصاب إلى المستشفى اللبناني الإيطالي - الكولا ونقل مصابة غلى مستشفى الساحل - خلدة ونقل مصاب إلى مستشفى البرج.- إغاثة وإنقاذ (عدد9) : ازالة اتربة وصخور اثر سقوطها في وسط طريق عام حبرمون/عاليه - انقاذ مواطن إثر سقوطه داخل حفرة في طريق الجديدة - فتح باب مصعد في ساحة ابو شاكر وإنقاذ مواطن من داخله - فتح باب منزل في : البوار، برمانا، البترون وحراجل - فتح باب مصعد في الجميزة وإنقاذ مواطن من داخله - انقاذ سيدتين وخمسة أطفال إثر تدهور سيارتهم في صنين.مجموع المهمات المنفذة خلال ال 96 ساعة الماضية 179 مهمة.تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة".