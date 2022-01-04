في صيدا... مواطن يسقط على واجهة زجاحية

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض المواطن "أ.ح." لجروح بعد سقوطه على واجهة زجاجية في صيدا قرب ساحة النجمة.

وتم اسعافه ونقله عبر عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد إلى مستشفى حمود في صيدا.