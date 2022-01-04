لبنان

في صيدا... مواطن يسقط على واجهة زجاحية

Lebanon 24
04-01-2022 | 06:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض المواطن "أ.ح."  لجروح بعد سقوطه على واجهة زجاجية في صيدا قرب ساحة النجمة.
وتم اسعافه ونقله عبر عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد إلى مستشفى حمود في صيدا.
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