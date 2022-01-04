لبنان

القوات اللبنانية ترد على بعض المغالطات الاعلامية

Lebanon 24
04-01-2022 | 06:28
A-
A+
Doc-P-903699-637769001052852919.jpg
Doc-P-903699-637769001052852919.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن الدائرة الإعلاميّة في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:

تتداول بعض وسائل الإعلام أخبارًا مدسوسةً من جهاتٍ معلومةٍ هدفها الإساءة إلى صورة "القوات اللبنانية" في محاولة يائسة لإضعاف تأثيرها وحضورها في الانتخابات النيابيّة خشيةً من دورها الطليعي التغييري في هذه المرحلة بالذات من تاريخ لبنان.
فعلى أثر ترشيح "القوات اللبنانية" للرفيق غياث يزبك عن أحد المقعدين المارونيّين في البترون قامت الجهات المعلومة بتعميم أخبار كاذبة ومفبركة مفادها أنّ هدف هذا الترشيح إضعاف تصويت "القوات" في البترون لمصلحة بشري، وفي هذا القول الكثير من التجني والافتراء والتضليل، وذلك للأسباب الآتية:

- أولاً، قوّة "القوات اللبنانيّة" الانتخابيّة المباشرة لا تتبدّل بين مرشّح وآخر كونها تأتي تجسيدًا لالتزام القاعدة بتوجّه القيادة، وهذا أمر معروف وثابت ويعرفه القاصي والداني.

- ثانيًا، الأصوات التفضيليّة في البترون ستذهب لمرشح "القوات" كائنًا من يكون هذا المرشّح، وهذا ما حصل مثلاً عندما استلم النائب فادي سعد المشعل من النائب السابق أنطوان زهرا بنجوميّته المعروفة.

- ثالثًا، لا علاقة للأصوات التفضيليّة في البترون بالأصوات التفضيليّة في بشري أو الكورة أو زغرتا، فالأصوات التفضيليّة هي أصوات تفضيليّة تعكس حجم "القوات" في كلّ دائرة من الدوائر.

- رابعًا، من المعروف والمعروف جدًّا أنّ الوضع الانتخابي لمرشحي "القوات" في بشري في تصاعدٍ مستمرٍّ، ونِسَبُ التصويت لهم أصلاً هي مرتفعة جدًّا مقارنة بباقي الأقضية نظرًا إلى حجم قضاء بشري الانتخابي.

- خامسًا، هناك مَن يتوَهّم بقدرته على شقّ صفوف "القوات" بأخبار كاذبة من أجل تشتيت أصواتها الانتخابيّة لمصلحة قوى الأمر الواقع، ومشكلة بعضهم هذا أنّه لا يعرف حتى كيف يكذب، فينقلب كذبه عليه.

ومن هنا، نهيب بالمواقع الإلكترونيّة أن تدقِّق أكثر في الأخبار الواردة إليها منعًا لإيقاعها في مغالطات واستخدامها لتمرير أخبار كاذبة ضدّ "القوات اللبنانيّة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:20 | 2022-01-04
09:17 | 2022-01-04
08:50 | 2022-01-04
10:35 | 2022-01-04
10:29 | 2022-01-04
10:20 | 2022-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website