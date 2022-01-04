لبنان

تحذير من عدم لمس أي طائر نافق.. ما حقيقة احتمال اصابة طيور مهاجرة فوق لبنان بفيروس H5N1؟

Lebanon 24
04-01-2022 | 06:55
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 أفادت جمعية "حماية الطبيعة في لبنان" SPNL في بيان، أن مديرها عضو المجلس الاستشاري العالمي لـ "بيردلايف انترناشونال"  Birdlife International أسعد سرحال، تلقى تنبيها عن حادثة موت جماعي لنحو 6000 طائر من نوع الكركي المهاجرة، واصابة نحو 10000 عنها بمرض  في محمية الحولة الطبيعية، وذلك من بيردلايف إنترناشيونال. السبب المشتبه فيه هو إصابة هذه الطيور بفيروس H5N1 الجديد لأنفلونزا الطيور، وهذا يعني ما يقارب من نصف عدد طيور الكركي التي تهاجر سنويا بين شمال إفريقيا والبحر الأسود فوق لبنان، بخاصة تلك التي تمر فوق مناطق الطيور والتنوع البيولوجي الهامة (IBBAs) ومناطق الحمى. تم توجيه تحذير من قبل وحدة الأسماك والحياة البرية في جمعية حماية الطبيعة في لبنان SPNL إلى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
 
أضاف البيان: "قام فريق من جمعية حماية الطبيعة في لبنان اليوم بزيارة محيط بحيرة القرعون والعديد من المناطق في البقاع الغربي، ولم يبلغ فريق حدة الأسماك والحياة البرية في الجمعية حتى الآن عن نفوق الطيور في المناطق المذكورة. كما تم تنبيه اتحاد البلديات بضرورة مراقبة أي علامات نفوق للطيور. وطالبت الجمعية الصيادين والمزارعين والمواطنين، عدم لمس أي طائر نافق إذا وجدوه، وحظر أي صيد للطيور، وإبلاغ السلطات مباشرة عن أي طيور مهاجرة او محلية، داجنة أو برية نافقة".
 
وختم: "بالمقارنة مع فيروس كورونا (كوفيد-19)، فإن فرص إصابة البشر بفيروس H5N1 ضئيلة جدا - لكن على عكس فيروس كورونا (كوفيد-19)، فإن مخاطر الوفاة بسبب الإصابة به مرتفعة جدا. يمر أكثر من نصف مليار طائر مهاجر عبر لبنان كل عام، متجهين إلى فصول شتاء أفريقية دافئة أو صيف أوروبي معتدل".
المصدر: الوكالة الوطنية
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