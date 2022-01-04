بري استقبل قرداحي

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الاعلام السابق جورج قرداحي الذي غادر دون الادلاء بتصريح، مكتفياً بالقول الزيارة كانت للمعايدة.