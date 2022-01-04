لبنان

بري استقبل قرداحي

Lebanon 24
04-01-2022 | 06:56
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الاعلام السابق جورج قرداحي الذي غادر دون الادلاء بتصريح، مكتفياً بالقول الزيارة كانت للمعايدة.
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بري

قرداحي

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