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لبنان
بري استقبل قرداحي
Lebanon 24
04-01-2022
|
06:56
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الاعلام السابق جورج قرداحي الذي غادر دون الادلاء بتصريح، مكتفياً بالقول الزيارة كانت للمعايدة.
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