لبنان

الجيش يوقف 39 شخصاً ويضبط أسلحة بحوزتهم... هذا ما قاموا به في عيد رأس السنة (صور)

Lebanon 24
04-01-2022 | 07:23
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخي 3 و4 / 1 / 2022 نفذت وحدات من الجيش المنتشرة في البقاع والشمال عمليات دهم منازل مطلوبين أقدموا على إطلاق النار في الهواء لمناسبة عيد رأس السنة الميلادية وأوقفت 39 شخصاً وضبطت بحوزتهم 7 أسلحة حربية نوع كلاشنكوف و6 مسدسات وعدداً من بنادق الصيد وكمية من الذخائر العائدة لها بالإضافة إلى 4 رمانات يدوية وكمية من حشيشة الكيف.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص.
 
 
 
 
 
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