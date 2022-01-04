لبنان

محمد الحوت رئيساً ومديراً عاماً لـ"الميدل ايست" لثلاث سنوات إضافية

Lebanon 24
04-01-2022 | 07:35
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عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، إجتماعاً في مركز الادارة العامة للشركة بتاريخ 4 كانون الثاني 2022 بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ممثلين عن مصرف لبنان وعن شركتي "Deloitte & Touche"  و"Ernst & Young"  للتدقيق المالي بالإضافة الى عدد من المساهمين.
خلال الاجتماع تم التصديق على حسابات الشركة العائدة للأعوام 2011 لغاية 2020 والتي تخطى مجموع أرباحها الصافية 700 مليون دولار أميركي.
كما جرت المصادقة على توزيع أنصبة الارباح عن الأعوام 2011 لغاية 2018  بقيمة 55 مليون دولار سنوياً أي ما مجموعه 440 مليون دولار أميركي، كما تقرر عدم توزيع أرباح عن العامين 2019 و 2020 .
وقد جددت الجمعية لأعضاء مجلس الادارة الحاليين إنتخابهم لمدة 3 سنوات، وهم السادة: محمد الحوت، مروان صالحة، ميشال تويني، سامي متى و فؤاد فواز.
بعد انعقاد الجمعية، إلتأم مجلس الادارة الذي أعاد إنتخاب السيد محمد عبد الرحمن الحوت رئيساً ومديراً عاماً للشركة.
إثر إعادة انتخابه شكر رئيس مجلس الادارة باسمه واسم أعضاء المجلس المساهمين وبصورة خاصة المساهم الاكبر مصرف لبنان بشخص سعادة الحاكم الدكتور رياض سلامة على الدعم و الثقة اللذين أولاهما للشركة و لمجلس إدارتها. كما نوه الرئيس بجهود جميع العاملين في الشركة من طيارين ومضيفين ومهندسين وتقنين وموظفين وعمال الذين ساهموا بكل إخلاص في تحقيق هذه النتائج الايجابية في أصعب الظروف التي يمر بها لبنان و قطاع الطيران.
 
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