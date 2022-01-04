كورونا في آخر أيامها؟!

أفادت معلومات طبية لـ "لبنان 24" أن بعض المؤشرات التي ظهرت مع متحور "أوميكرون" تشير إلى أننا في المراحل الأخيرة من عمر وباء كورونا إن لم تظهر متحورات اخرى، وهذه المؤشرات يمكن اختصارها بالتالي:غالبا ما يتمركز "اوميكرون" في القصبة الهوائية، ونادرا ما يصل الى الرئتين.لا يتمكن "اوميكرون" من القضاء على الخلايا.عوارض "اوميكرون" غير خطيرة، إذ أن معدل الإصابات مرتفع في حين أن عدد دخول المصابين إلى المستشفيات والوفيات متدن.وعلى رغم هذا لم تخف هذه المصادر قلقها من المتحورات التي يمكن ان تتطور، ولذلك دعت إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الوقاية والحذر.