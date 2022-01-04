في البقاع... توقيف مطلوب بجرائم قتل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تمكن قوة من مكتب مكافحة الارهاب في البقاع بعد عملية رصد من توقيف المدعو "ب. د. ب." في بلدة الفاعور وهو مطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرائم قتل ومحاولة قتل.