لبنان

في البقاع... توقيف مطلوب بجرائم قتل

Lebanon 24
04-01-2022 | 07:49
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تمكن قوة من مكتب مكافحة الارهاب في البقاع بعد عملية رصد من توقيف المدعو "ب. د. ب." في بلدة الفاعور وهو مطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرائم قتل ومحاولة قتل.
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البقاع

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