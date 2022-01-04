لبنان

هل تُفتح المدارس في 10 كانون الثاني؟

Lebanon 24
04-01-2022 | 08:10
A-
A+
Doc-P-903729-637769060328903941.jpg
Doc-P-903729-637769060328903941.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت معلومات للـ"ال بي سي" أنّ هناك توجّهاً لإعادة فتح المدارس والعودة الى التعليم الحضوري في 10 كانون الثاني الحالي، كما كان مقرراً سابقاً.
 
 
مواضيع ذات صلة
رسالة من وزير الصحة بشأن "فتح المدارس" وأوميكرون.. هذا ما حذّر منه
lebanon 24
04/01/2022 17:36:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بعض المدارس فرضت زيادة نسبتها 70%.. الأقساط مُجدداً إلى الواجهة!
lebanon 24
04/01/2022 17:36:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ما مصير العودة إلى المدارس؟
lebanon 24
04/01/2022 17:36:45 Lebanon 24 Lebanon 24
لا عودة الى المدارس
lebanon 24
04/01/2022 17:36:45 Lebanon 24 Lebanon 24

مدارس

التعليم الحضوري

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:20 | 2022-01-04
09:17 | 2022-01-04
08:50 | 2022-01-04
10:35 | 2022-01-04
10:29 | 2022-01-04
10:20 | 2022-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website