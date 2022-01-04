لبنان

في هذه البلدة تزايد كبير لعمليات السرقة والبلدية تحذر

Lebanon 24
04-01-2022 | 08:33
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صدر عن بلدية "تلبيرة" العكارية، البيان التالي:
يبدو أن السرقات ومحاولات السرقة تزداد في هذه الأيام فقد وصلتنا شكاوى عديدة من اهالي تلبيرة الذين تعرضوا للسرقات حيث تم سرقة بخاخات الري ورؤوس البخاخات لبعض المزارعين كما انه تم سرقة الزوايا الحديدة التي يضعها المزارعون كسياج على اراضيهم وتم ابلاغنا عن سرقة بطاريات للسيارات الخاصة ووصل بهم الامر لسرقة اللوحات الإعلانية التي وضعتها البلدية على مفرق البلدة ولكن يبدو انهم لم يستطيعوا تحميلها بشكل كامل بل سرقوا احد الأعمدة الحديدية للوحة الإعلانية 
اننا في بلدية تلبيرة نطلب مايلي : 

١ - على كل مواطن من اهالي البلدة ان يكون خفيرا ومراقبا ومتعاونا عند ملاحظة اي حركة مشبوهة لاشخاص مشتبه بهم في هذه الأيام وبالتالي الإتصال برئيس البلدية او نائب الرئيس والشرطي البلدي والابلاغ عن الحركات المشبوهة.

٢ - إن بلدية تلبيرة تحذر وبشكل رسمي أي شخص سيتم القبض عليه سيتم تحويله فورا الى الاجهزة الامنية والقضائية ولن نتساهل ابدا مع اي من هؤلاء الذين يقدمون على الإعتداء على الاملاك العامة اوالخاصة لينالوا عقابهم وجزاءهم الذي يفرضه القانون 
وقد أعذر من انذر.

٣ - نطالب الاجهزة الامنية كافة تسيير دوريات ليلية والقبض على اي شخص يتم الإشتباه به وخاصة الذين يقدمون على سرقة الاملاك العامة والخاصة.
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